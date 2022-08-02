顏佑庭找《大學生了沒》班底拍攝MV，重溫回憶。（顏佑庭提供）

顏佑庭發行〈歸剛欸〉，深受粉絲喜愛。（顏佑庭提供）

顏佑庭的首支音樂作品〈歸剛欸〉獲得粉絲熱烈討論，他透露清明節掃墓時，忍不住在爺爺墳前分享新作品的好消息，當場擲筊請問爺爺這首歌是否會得到迴響？沒想到先得到一個笑筊，當下相當錯愕，以為連爺爺都不看好，結果重新請示，才得到聖筊，虛驚一場的顏佑庭才重新得到支持。

顏佑庭在拍攝〈歸剛欸〉MV時，特地找來昔日《大學生了沒》戰友張灝、林家佑、餅乾（馮秉軒）和六艾司（小冰）合體拍攝，當天一早大家就頂著烈日展開忙碌的拍攝行程，不管是坐在餐桌上，還是一群人對著鏡頭嬉笑打鬧，彷彿就像回到7、8年前收看《大學生了沒》的場景，場面相當歡樂。

顏佑庭透露從節目畢業後，大家各自有新的發展，這次重新和大家一起拍攝，一開始也因為太久沒見面有點尷尬，還好後來每個人本性露出，聊到以前的片段等等，廢話就開始出現了，這次驚喜的大合體，也讓粉絲們陷入一陣回憶殺。

當天完成戶外拍攝後轉移陣地到棚內拍攝，每個人都換上帥氣正裝，象徵大家從《大學生》畢業後，各自有了新身分，顏佑庭提到，「〈歸剛欸〉曲風輕快，有和朋友一起玩Party的感覺，於是想起學生時期錄《大學生了沒》時，除了節目錄影外，還有私下和大家一起打鬧、拍攝無厘頭影片的歡樂回憶」，而張灝、林家佑、餅乾和六艾司，正是在顏佑庭回憶裡，又ㄎㄧㄤ又鬧又可以輕鬆相處的朋友。

暌違8年再次大陣仗合作，張灝也發現顏佑庭的改變，直呼「他長大了！以前他都宅宅的，做事情拖拖拉拉，今天再合作真的發現他成長很多，蠻感動的」，對於好友們的情義相挺，顏佑庭感激的說：「真的非常謝謝大家的幫忙，未來也期待能有更多可以合體的機會，也希望大家可以透過這首〈歸剛欸〉見到大家歡樂搞笑又帥氣的一面！」〈歸剛欸〉已在數位平台上架，MV也可在YouTube頻道上觀看。