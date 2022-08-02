美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2）日晚間可能抵達台灣，大陸海關總署也傳出在1日晚間公告，針對未完成更新註冊的100多家台灣食品商禁止進口，對此，民進黨立委林宜瑾表示，沒想到竟然又是經濟制裁！不禁讓人想問，中國是不是沒招了？被中國經濟制裁，台灣人早已司空見慣。且台灣政府也早就陸陸續續輔導業者，把外銷重心轉移，不要太過依賴中國。

林宜瑾透過臉書表示，廠商要去哪個國家開發市場，是他們的自由，政府頂多當個後盾，提供諮詢。但是為了保護國人的財產，經濟部和食藥署、農委會都已經出面說明會協助廠商。個人也絕對支持政府保護台灣人，且為了長遠的保護台灣人的利益，更應該要積極協助廠商開發「中國以外的」其他市場。

林宜瑾說，只要不要經濟依賴中國，中國就少了一項可以傷害台灣的武器！台灣就越有本錢走自己的路！裴洛西的政治地位非常大，在美國國內的官階僅次於總統、副總統。是數十年來訪台的美國現任官員中，位階最大的。

林宜瑾說，雖然此次訪台行程還未受證實，但根據美國媒體的報導，訪台的機率非常高。再加上日前共和黨蓬佩奧來台的經驗，可以確認一件事：「友台抗中」已經是美國不分黨派的共識，和民主國家做朋友，這是台灣樂見的結果，也是要持續努力的目標。