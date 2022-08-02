去年藝人雞排妹鄭采勻與網路名人陳沂，2女深夜在直播大戰，鄭女不滿自己的手機號碼被陳女唸出，在她臉書公布陳沂手機前4碼，之後再透露後6碼，檢方違反《個資法》起訴鄭女，台北地方法院2日開庭鄭女說她不認罪。

已改名鄭采勻的雞排妹身著黑色套裝，在律師陪同下出庭，她說不認罪，因為網路上二段不相同的貼文，有人連結起來後得到陳沂的手機電話，這不是她的行為她沒有必要承擔這個責任。

法官歐陽儀問是否需要調解，鄭女說有和解的意願，且只要陳沂不再騷擾她，她可以認自己沒有做的事；不過陳沂的律師則斥責，鄭女將陳沂唯一的手機號碼公布，已嚴重困擾陳沂，且鄭女否認犯行、不知悔改。庭末法官諭知將移由審查庭繼續審理。

鄭女去年在臉書粉專先寫出陳沂手機號碼前4碼，然後再寫另一篇「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」，同時po出一張咖啡色色卡，卡上有16進位的色彩編號的6位數字。

挨告後，鄭女辯稱貼的咖啡色圖卡，是代表她自己鬱卒的心情，但檢察官調查，確實有很多網友看了雞排妹2篇貼文後，打電話、發簡訊、希望和陳沂加LINE要求等，陳沂也莫名會收到會員認證簡訊，可見隱私等權益已經受損，因此將雞排妹鄭家純起訴。