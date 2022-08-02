花蓮縣南區金針花海目前已進入初開期，原本持續高溫又無雨，擔心花況不來，剛好這兩天受低壓帶通過，水氣增多，山區降下大雨，目前賞花景點赤科山、六十石山花開約1至2成，農會說，山上花況依然維持往年水準，估8月中旬就能看到花海景色。

時序入盛夏，高溫持續，全台變成「烤蕃薯」，花蓮卓溪、玉里、富源高溫飆破40度，加上遲遲不下雨，花蓮玉里赤科山、富里六十石金針山花開寥寥無幾，農會接獲不少計畫出遊的民眾探詢花況，擔心撲空。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年夏天氣溫更顯熱，面對氣候嚴峻考驗，除了派遣無人機在留花區噴灑藥劑防治病蟲害與催花，更期待能下雨紓解旱象。所幸好這幾天山區下雨了，為大地解渴。

張素華說，六十石山已有金針零星開花，但目前僅約1成，建議民眾若想要看到滿坑滿谷花海，最好安排8月中旬以後的遊程，估計一直到9月20日前都可以看到黃澄澄花毯。

玉里鎮赤科山是金針山重鎮，近40公頃的留花面積更是全台之最；玉溪地區農會推廣部表示，今年高溫炎熱，但赤科山的樹木與林相保持良好，再加上老天爺的關愛，這2天都有下雨，山上花況維持往年水準，重點留花區的花況己接近2成。玉里、富里農會都請遊客不用擔心水源問題，山上店家皆己做好準備了。

富里、玉溪農會分別推出六十石山-忘憂尋秘記Find Love與赤科山仙旅奇緣主題，金針山賞花活動4日開跑，包含賞花遊程、秘境打卡、忘憂祈願、體驗DIY等，兩座山最佳賞花期皆落在8月13日至9月18日，遊客可提早規劃行程。