創新綠色金融產品獲得市場熱烈迴響，陽明海運向星展銀行台北分行承作新台幣10億元綠色定存，以作為星展台北分行推動綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，此為台灣首家以綠色定期存款方式加入永續發展行列之海運業者，以實際行動落實ESG核心理念，與星展銀行攜手發揮正面影響力。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團的三大永續主軸包括：負責任的銀行、負責任的企業營運和創造社會影響力，作為永續金融的領導品牌，星展除了自身落實永續，更結合金融服務與永續發展，協助企業將永續融入其業務發展中，齊心為台灣的永續貢獻一己之力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，永續為星展重要核心策略，透過永續連結貸款及綠色存款等金融產品，與客戶攜手落實永續。企業透過綠色定存不僅可為永續發展提供資金動能、享有專屬的綠色定存利率，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視，因此我們樂見更多企業一同響應。

陽明海運致力於實踐各項ESG永續指標，在數位創新不斷精進，如國內金融共享區塊鏈的加入、線上詢價平台、貨櫃動態追蹤查詢系統、E櫃台與電子小提單等多元之E化服務，持續提升客戶服務品質；在環境永續目標上，更具體落實減排承諾，藉由自有船隊汰舊換新、船舶航行姿態最佳化、配合配艙作業調整貨物壓載及吃水之節能操作、與WNI氣導公司合作開發燃油能效管理系統等，積極減少溫室氣體排放。

陽明海運在2021年達成碳強度降低達57.38％，同時也呼應2050淨零的目標，將氣候變遷財務風險評估入營運決策流程，並完成溫室氣體盤查作業。而除陽明海運本身的具體作為外，透過本次綠色定存之合作，存款資金將運用於綠能及ESG相關放款上，將可進一步發揮企業協力共同促進環境永續之目標。