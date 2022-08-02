美國眾議院議長裴洛西預計2日晚間抵台，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，裴洛西來台，有助於台灣在國際的能見度，當然不是件壞事，但也要客觀討論，美國實質上對我國的助益是什麼？執政黨必須適當拿捏尺度與分寸，不要為一黨之私而禍及全國。

黃希賢表示，「美國總統拜登與中國國家主席習近平7月28日進行2小時通話」，如今裴洛西又將訪台，能主導台灣在亞太地區的安全，就是美國，台灣在中美間屬於小國，當然不希望挑起戰爭，應該要問，裴洛西此次訪台的目的為何？是真的在保障亞太地區的民主夥伴？還是有美國自身的重要利益？

「不能否認台灣位處兵凶戰危之際，美國更該考量台灣人安全」黃希賢直言，裴洛西訪台重點不是執政黨獲利，而是台灣人民到底得到什麼？安不安全？蔡政府狂喜的同時，也必須將台灣人的生命安全放在第一順位，拿捏好與中美間的分寸與尺度，不要只會對中國「硬」，對美國的態度也要「硬」起來，提出能帶給台灣什麼樣的實質益處。

至於國民黨主席朱立倫等高層表達親美、歡迎的態度，但黨的基層卻有大量反彈聲浪，黃希賢嘆，朱立倫的「親美」，只是為自身的選舉考量，不惜與民進黨「拿香跟拜」，甘淪跟屁蟲，與黨員基層的意向思維背道而馳，致使國民黨路線渾沌不明。

黃希賢直指，國民黨當前最令人失望的，就是無法在內政問題威脅民進黨，卻一次次在外交與兩岸立場上進退失據，此時若連年底大選的候選人都選擇與地方派系與財團勢力妥協，只是將青壯年選票趕得更遠而爾，比起那些自斷手腳的操作，這才是國民黨要重振的關鍵。