台積電董事長劉德音昨（1日）針對台海關係、武力犯台議題正面表態，他強調商業界沒有人希望發生戰爭，也沒有人能武力控制台積電，一旦發生，台積電將陷入無法營運的狀態。事實上，台積電創辦人張忠謀在3年前就曾表示，「台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地」去年更認為台積電的地位會越來越重要。

劉德音接受CNN訪問，被主持人Fareed Zakaria台海關係、武力犯台議題，罕見正面表態，直言，「若真的開戰，晶片其實不是最需要擔心的事，而是戰爭所帶來的世界秩序崩壞，將造成美中台三輸的局面。」

劉德音也提到，沒有人能武力控制台積電，一旦發生，台積電將陷入無法營運的狀態。此外，劉德音喊話，商業界沒有人希望發生戰爭，尤其俄烏戰爭已經打亂全球供應鏈，不應該再跳進這樣的情況。

劉德音大動作對外喊話，引起熱烈討論，張忠謀過去評論台灣地緣的政治的看法也被翻出，張忠謀3年在台積電運動會上曾表示，「台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地。」去年底張忠謀出席玉山科技20週年慶祝大會暨論壇再次重申同樣態度，甚至強調，「現在更是如此，台灣的地位會越來越重要。」

美國眾議院院長裴洛西預計今（2日）晚抵台，並在明天訪問立法院後離台，由於裴洛西來訪前，大陸當局就已多次提出警告，今又無預警禁止上百家台灣食品廠進口產品，被認為是反制裴洛西來台，種種狀況都讓台海局勢更加詭譎。