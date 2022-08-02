永豐金控舉辦第二屆供應商大會，共有逾百家廠商受邀出席，會中並邀請安侯永續發展顧問股份有限公司狄佳瑩副總經理、臺灣科技大學工業管理系郭財吉教授及成大創意基地執行長劉舜仁教授，共同探討「企業永續供應鏈管理」及「循環營建」兩項議題的實務，向供應商夥伴傳達永豐金控對於永續供應鏈的目標與展望，並協助供應商掌握關鍵永續趨勢。

永豐金控2018年開始啟動永續供應鏈管理計畫，並訂定「永豐金控供應商企業社會責任行為準則」；2020年開始建置線上供應商評核管理平台，請供應商簽署企業社會責任承諾書，並根據其產業別進行永續發展評核，讓供應商除了對企業社會責任有所承諾外，也能透過永續發展評核來幫助供應商們更加了解其產業所面臨之永續風險；2021年更完成高碳排供應商盤點與供應商分級管理，以更加準確的對供應商在碳排放和永續相關的表現進行分析與評等。

永豐金控深化永續供應鏈管理以實踐「促進共榮成長」之承諾，響應聯合國永續發展目標（SDGs）-「 SDG8 促進包容性的就業與經濟成長」與「SDG12 負責任之消費與生產」，每年檢視永續供應鏈管理的短中長期目標，短期目標聚焦於推廣永續供應鏈，要求供應商們導入ESG議題之管理，而中長期目標則聚焦於供應商ESG盡職調查，以風險導向分級輔導供應商，持續深化永續供應鏈管理。

為發揮金融行業影響力，力挺淨零，永豐金控於2018年設立「永續發展委員會」時提出誠信篤實、財富永傳、環境永續及社會共榮四大永續使命；2019年聚焦消弭不平等、減緩與調適氣候變遷、促進共榮成長三大永續承諾；永豐金控董事會亦於今年3月通過2050淨零承諾，攜手利害關係人共同啟動低碳轉型計畫。