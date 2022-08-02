台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場提早完工的內野練習場。（市府工務局提供／洪榮志台南傳真）

新竹市立棒球場爭議不斷，目前正進行U12棒球賽的台南亞太國際棒球訓練中心，也因經費暴增、工程長達10年未完工，經台南市審計處發現後，將依法向監察院報告。台南市議會國民黨團認為全案疑雲重重，2日建議移送檢調偵辦。市府工務局指出，經費增加係因少棒球場增加頂蓋、觀眾席及營建物價上漲所致，目前施工順利，預定2023年12月完工。

市議會定期會今天聯席審查110年度台南市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告時，國民黨團指出，前台南市長賴清德在2011年提出亞太國際棒球訓練中心興建計畫，規畫由民間出資興建一座容納內野觀眾1萬5000人、外野觀眾1萬人的亞太棒球村，成為台南市的第2座棒球場。

不料，2013年即改由市府體育處編列15億8086萬元預算，並於2014年3月委託市府工務局辦理。但因找來的顧問工程公司及建築師，與新竹市立棒球場一樣，完全沒有興建棒球場館的經驗，不僅因解約導致工程延誤，直到2020年底計畫經費更暴增為28億680萬元，工程也只完成 3、4成。

黨團還說，審計部台南市審計處在台南市總決算審核報告中，直接批評市府亞太國際棒球訓練中心興建計畫缺失連連，未積極辦理環境影響評估，又未妥為評估自辦的能力，更未依規定成立專案小組統籌設計審查等作業，以致未能及時察覺與處置設計標的總工程契約價金，超出原設計契約匡列工程經費，又因計畫前期延誤，以及市府決議少棒球場需求增加等影響，導致計畫經費遽增至28億餘元，加重財政負擔。

黨團認為，棒球是我們的國球，棒球場應是讓球員能安心創紀錄的場所，現在卻因人謀不臧，不僅新竹市立棒球場成了球員的殺戮戰場，台南亞太棒球村也是缺失連連，審計處計畫向監察院報告，該黨團認為全案疑雲重重，應請檢調深入追查，藉此喚醒政府對各類型公共建設安全的重視。

工務局表示，亞太棒球中心坐落的公園用地，於都市計畫變更時，已經完成環境影響評估；鑑於設置棒球村必須再重新完成環境影響評估，也已於2017年辦理完成。經費增加一事，則因工程早於2013年即進行規畫，但期間少棒主球場的5000觀眾席增加至8000席、少棒副球場由無觀眾席增加至1000席，少棒球場觀眾席也由無頂蓋改為有頂蓋等工程需求增加因素，以及期間因應營建物價的上漲所致。

至於審計處認為第一期工程設計建築師設計品質不佳，延誤整體時程部分，工務局也於2019年終止契約，另案以統包方式辦理，並於2019年11月決標，目前施工順利，預計2023年12月完工。

工務局還強調，為免亞太國際棒球訓練中心第二期成棒球場，出現新竹市立棒球場的缺失問題，該局已蒐集新竹棒球場的缺失與二期工程進行比對，除成棒主球場的外野觀眾席無靠背外，其他新竹球場的缺失，二期工程在設計階段時都已考量到，未來還將邀集棒球專家學者確認施工品質與成果，避免缺失發生。對於觀眾席無靠背問題，也已完成增加經費評估，將進一步討論增加靠背的可行性。