詐騙電話猖獗，近日傳出多起台人遭詐騙至柬埔寨工作，卻被扣護照、囚禁凌虐加入詐騙集團，民進黨立委劉建國表示，「高薪打工」是人蛇集團慣用伎倆，國人一定得提高警覺，切勿落入詐騙陷阱，導致人身安全陷入危險之中。

劉建國指出，年初他接獲陳情，有學生誤信臉書宣稱的國外高薪打工的文章，以為可以到杜拜打工賺錢，就連絡了對方，買了機票就到杜拜去，結果一下飛機就被丟包，遭到人蛇集團關起控制行動，同時要求他從事詐騙行為。

劉建國表示，該學生的護照被收走，語言也不通，更被控制行動，陷入非常危險的狀態，學生抓到機會向台灣駐杜拜辦事處求援，但礙於我國與阿拉伯聯合大公國並無邦交、也無司法互助，救援還需杜拜警方協助，因此學生及家人都非常焦急。

劉建國表示，他接獲陳情後，立即聯絡外交部快速協助相關救援，並持續關心整個救援過程。最終，該學生在逃離人蛇集團掌控後，辦事處立給予臨時護照，火速將人送回台灣，結束一場驚魂記。

他提醒民眾，此類案件層出不窮，多是換湯不換藥，從過去把人騙到杜拜打工變成現在，騙到柬埔寨或緬甸等國打工，因此民眾看到網路上宣稱外國高薪打工的文章時，一定要提高警覺，慎防落入人蛇集團的詐騙陷阱中。