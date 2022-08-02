巧克力中的可可含有豐富礦物質、多酚類成分，有抗氧化、降低高血壓等作用。（國民健康署提供）

浪漫七夕到來，許多情侶喜歡選擇巧克力表達情意，然而巧克力成分中的高脂肪、高糖份和高熱量卻可能造成健康的負擔。國民健康署提醒，1個長條狀或4顆球狀巧克力的熱量，等同於一碗白飯，應把握3個挑選要訣，也別忘了和另一半分享著吃，享受浪漫氣氛之餘還能兼顧健康。

市面上各式巧克力產品琳瑯滿目，國民健康署提醒，巧克力所含可可粉、可可脂比例不同，或是添加糖、核果、水果、牛奶等變化，會導致熱量或營養成分的差異；以市面上常見的巧克力為例，只要吃大約4顆荔枝大小的圓球巧克力，或1條50公克的巧克力bar，熱量等同於1碗白飯。

國健署建議，盡量選擇可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，但即便是可可純度很高的黑巧克力，因脂肪含量常超過 50％，吃多一樣造成熱量負擔，因此還需把握「少量吃」、「分享吃」原則。

國健署署長吳昭軍表示，健康是讓幸福長久的門票，選擇巧克力時應注意「重質不重量」，既可以享受巧克力，又可以減少健康的負擔。國民健康署也提供巧克力聰明選3要訣：

一、看品名是否有「巧克力」字樣。依食藥署110年修正「巧克力之品名及標示規定」，植物油含量過高或可可含量過低都不能標示為「巧克力」。巧克力中的可可含豐富的礦物質、多酚類成分，有抗氧化、降低高血壓等作用，故建議選擇純度較高的黑巧克力

二、 看成分標示，越前面的成分代表含量越多，建議選擇可可膏、可可脂、可可粉為主要排序的巧克力。

三、 看營養標示，選擇糖量較低的巧克力，不建議選擇白巧克力或牛奶巧克力，因為含糖量高、可可含量較少；如果內餡含糖漿或外表包覆糖霜，則糖份更高，吃多容易造成蛀牙、血糖升高和熱量過多的問題。