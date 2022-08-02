台南火車站配合鐵路地下化目前正進襲古蹟修復，不過卻傳出包商未經過審議委員會就更成變更，造成古蹟外牆磁磚被敲除等破壞，多數建材已被丟棄、難以修復，文化部也在2月勒令停工。針對此案，監察委員林國明、王美玉、葉宜津認為有進一步瞭解的必要，已經申請自動調查。

監察院表示，文化資產是祖先所遺留之資產，應妥善保存、維護，然據媒體報導，交通部臺灣鐵路管理局辦理已列入國定古蹟之臺南車站修復工程，施工單位竟擅自將日治時期之磁磚、窗台及2樓鐵道飯店內衛浴設備移除丟棄，涉有違文化資產保存法之規定。事涉文化資產不可逆之損害，監察委員林國明、王美玉、葉宜津認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

監委表示，本案變更設計工項有無延宕送文化部審查？變更設計工項是否未依文化資產保存法規定提送審查即擅自施作？監督管理機制是否失靈？相關機關或人員有無怠惰失職情事？有深入調查瞭解之必要。