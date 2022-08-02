日本與韓國最近一個月以來天候異常炎熱，韓國上個月就因為熱得實在受不了，單月電力使用量又創下歷史新高。另外，目前正被酷暑折磨的日本，多個地區也陸續出現超過攝氏40度以上高溫。

2日，受到熱浪侵襲的日本，位於關東中部埼玉縣熊谷市，當地氣溫預估將上看41度。同時，東京市中心也可望達到37度。這是因為高壓增強下，日本大部分地區出現炎熱且晴朗天候。

根據日本氣象廳(JMA)預報，日本許多地區至少都有35度，已達極度高溫標準，前述的東京以及熊谷就是一個好例子。因此，日本都道府縣47個行政區內，已經有37個都已達可輕易讓人中暑的標準。

日本氣象廳表示，依據2日測量溫度，埼玉以及名古屋等都市高達39度，宇都宮還有京都等來到38度，岡山與福岡等則為37度，至於熊本以及大分等地方也有36度。

日本天氣熱呼呼，鄰居的韓國也不遑多讓。韓國電力交易所(KPX)2日統計，當地7月電力消耗最多高達82,007MW，較2021年同期多增1%。同時，創此指數自2005年開始編撰以來最高。韓國上次電力使用最高記錄，是在2021年7月所創為81,158MW。

KPX坦言，因為上個月當地實在使用太多電，故每天備轉容量有3次都低於10%。正常來說，是以10%當作比較基礎，大於10%的備轉容量表示電力充沛，若在10%以下可能隨時會停電。

溫帶季風性氣候的韓國，天氣型態四季分明，但7月平均氣溫竟也來到26度，要比往常高一點。至於工業用電量，也因為景氣復甦，近來使用量也一直是有增無減。