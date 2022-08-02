短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和D級傲人上圍，讓她擁超夯人氣，親民的短今也不吝嗇放送福利，在IG曬出單穿細肩帶背心照，直呼是：「沒有內衣的束縛」。

照片中，短今頭綁魚骨辮，身穿膚色細肩帶背心、白色長褲入鏡，還開心直呼：「舒服的天氣，沒有內衣的束縛」，捨去內在美的她，舉手投足依舊輕鬆，豐滿上圍立刻現形，短今還放送自拍，絕美上圍呼之欲出，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

短今簡單穿搭依舊獲得網一片好評，紛紛留言直呼：「這個就是所謂的真材實料嗎？」、「抱歉眼球不自覺就...」、「好身材，簡單穿也很辣哦」、「大大的好看」、「真材實料」。

短今擁173公分的高挑身材、一張甜美臉蛋和「娜美級」D罩杯傲人身材，加上她的超強親和力狂圈粉，但也因人紅是非多，短今曾被網酸有老化痕跡：「我看錯嗎？有眼袋」，對此，短今則無奈說：「同學，那個叫做臥蠶」，甚至遭指她側面看起來很像懷孕，讓短今不忍了直接開嗆：「你才懷孕咧」，並貼出在球場上的側面照，證明她沒有小腹、也沒有懷孕。