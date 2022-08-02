台新證券主辦台灣老字號晶片電阻製造商天二科技即將掛牌上市，董事長廖震益表示，有鑑於近年科技的迅速發展以及市場標準的提高，針對厚膜電阻、薄膜電阻及金屬板電阻的比重進行調整，以增加技術含量較高的薄膜電阻及金屬板電阻占比，藉由生產結構的調整，提升整體營收及毛利表現，再搭配專攻特定領域出貨的獨到策略，都將使公司營收在未來呈現穩健成長趨勢。

天二科技自民國77年轉型投入晶片電阻製造，擁有深厚晶片電阻及排阻之研發能力及製造技術，是國內少數同時擁有厚膜、薄膜及金屬板製程技術的製造廠商。天二科技六月營收0.96億，上半年累計營收6.52億，相較去年同期上升11.22％。

天二科技的產品主要可以運用在電源裝置、車用電子、工業電子、消費性電子等，而其中厚膜電阻具高功率、耐硫化且抗突波的產品特性，可廣泛應用於各類電子產品上，對於使用環境的特殊需求，客製化特殊性產品，快速滿足客戶各項使用情境所需。

在薄膜電阻方面，因產品輕薄化設計符合市場需求，在激爭激烈的市場中，天二科技以獨創銅導體與合金膜電阻層的氮氣共燒工法，並領先同業採用中型基板生產，可以有效降低製作成本，持續提高公司競爭優勢。而具有超低阻值、高功率、抗突波強特性的金屬板電阻則是與領先同業採用免修阻製程及片狀生產工法，讓產品的生產量可以增加至4倍之多，與競爭對手做出差異化，大幅增加金屬板電阻競爭力。

天二科技因兼具三項產品的開發生產能力，可提供客戶不同的產品組合，另外當客戶在產品設計上遇到問題時，公司便可及時提供客戶專業、有效的解決方案，也因為全方面的專業服務，讓天二科技成功打入工業控制、電源供應器、消費型電子電源供應器以及車用電子之品牌廠或代工廠之供應鏈。

而根據拓墣產業研究院指出，在電動車、物聯網趨勢的推波助瀾下，被動元件需求有望看升，2023 年將有機會成長至455億美元。而為能在眾多競爭者裡脫穎而出，公司在產品策略上避開普遍大廠擅長之領域，以厚實研發團隊的基礎，加上精密的製程改良，研發出具成本競爭且富含高技術的優質產品。同時積極爭取與國外知名品牌之終端客戶共同開發新產品設計，提高客製化與差異化程度。另外，天二科技也進一步優化客戶結構，開拓直營客戶與歐美地區之重要客戶，藉此擴大高毛利產品產能，強化利潤並爭取高單價訂單之客戶組合。