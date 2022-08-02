台中市議員林祈烽指出，市府針對筏子溪的整治、規畫速度太慢，應以更積極的態度推動。(林祈烽提供／林欣儀台中傳真)

整治台中市「母親之河」筏子溪，市府打造迎賓水岸廊道，但民進黨市議員林祈烽說，市府針對筏子溪的整治、規畫速度太慢，應以更積極的態度推動；國民黨議員黃馨慧則認為，筏子溪水環境打造頗具成效，但堤岸兩側參觀動線流暢性仍待加強。

台中市水利局表示，筏子溪的主管單位屬於中央，市府為推動完善水環境，已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，3年多來共投入1億1500萬，其中的「筏子溪水文化暨環境教育館」也在去年10月啟用。

林祈烽指出，筏子溪雖屬中央管理，但市府在整治、規畫的功能定位上應更積極；市民要的不只是「TAICHUNG」意象，市府應規畫可親水遊憩、又有景觀生態的水岸綠廊，尤其在台灣大道以北的筏子溪段提出具體規畫，否則以目前的停滯情況，讓市民很失望。

黃馨慧表示，筏子溪流經台中10個行政區，目前水環境營造已初具輪廓，但周邊仍可見到養豬、資源回收場及荒煙漫草的景象，市府應研議改善筏子溪沿岸違章工廠的輔導辦法，同時增加景觀及動線流暢性。

水利局長范世億表示，NGO團體介入筏子溪相當深，該團體認為最好不要去動筏子溪，使得相關景觀改造難度高，若要整體改造，最好可協調三河局協助；市府近年來接續利用筏子溪高灘打造木球場、生態綠廊工程，且串聯綠化環境教育館至文字地標的堤岸步道今年底將完工，另縫合上下游堤頂步道缺口則預計9月動工。