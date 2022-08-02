農曆7月鬼門開後，許多人戒慎恐懼地避開鬼月禁忌，但命理專家湯鎮瑋表示，其實鬼月很適合迎富送窮，若感覺財運差、錢包沒錢，長期進財不順、錢被偷或被詐騙等，可以買新錢包在8/12及8/23兩天選一天正式啟用，能趕走窮鬼、壞運，補財庫。

湯鎮瑋日前在臉書直播分享，8/12（農曆7/15）地官大帝生日，以及8/23天赦日兩天非常適合迎富送窮，是補財庫能量最強的大吉日，想在這兩天補財庫、開啟財運，要先檢查自己的「行動財庫」錢包是否破掉，並買好新錢包，在8/12或8/23選一天啟用，就能將財神引進新錢包裡。

湯鎮瑋表示，想要財運更旺，也可選8/12、8/23其中一天去拜地官大帝，尤其是農曆7/15地官大帝生日當天，向祂祈求赦免自身的罪業。若覺得運勢很卡、財運進不來，就在供品旁邊放著新錢包一起拜拜，祈請地官大帝作主，讓財運可以進財順遂，送走不好的破財運氣。

若因信仰問題或不拜拜也沒關係，湯鎮瑋表示，在8/12、8/23選一天啟用新錢包，都稱之為「補黑金財庫」，把壞運、窮鬼送走，迎財神到新財庫的意思。