蘋果新機iPhone 14系列預計在9月發表會中登場，先前有消息傳出，iPhone 14將成為最貴的一代iPhone，售價可能比iPhone 13貴100美元。不過，美國財經媒體新聞記者Mark Gurman取得最新消息指出，為了銷量，蘋果可能會自行吸收成本，預期iPhone 14不會漲價，將維持與iPhone 13相近價位銷售。

蘋果過去手機價位，通常與前一代差不多，僅特定情況下會增加價格以反應成本。Appleinsider先前報導，因為整個供應鏈價格都在上漲，蘋果必須將這些成本轉嫁給消費者，iPhone 14價格可能大幅調漲，漲價幅度預估比iPhone 13貴100美元。

但Mark Gurman表示，蘋果可能會考量維持新機銷量表現，目前看起來，應該會自行吸收增加的成本，或將價差移轉至供應商上，藉此讓iPhone 14系列以iPhone 13系列價位銷售。

從蘋果上一季度財報來看，iPhone營收僅較去年同期提高3%，Mark Gurman強調，蘋果為確保銷量，正打算暫停iPhone 14漲價計劃，也因為iPhone 14放棄較便宜的mini機型，iPhone 14系列平均售價，整體來看仍會有所提高。