嘉義縣鹿草鄉這幾天陸續有民眾反映空氣中飄散難聞臭味，經嘉義縣環保局派員揪臭，查出是農民使用未熟成的有機肥半成品造成臭味滿天飛。（嘉縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉這幾天陸續有民眾反映空氣中飄散難聞臭味，經嘉義縣環保局派員揪臭，查出是農民使用未熟成的有機肥半成品造成臭味滿天飛。（嘉縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉這幾天陸續有民眾反映空氣中飄散難聞臭味，經嘉義縣環保局派員揪臭，查出是農民使用未發酵熟成的有機肥半成品造成臭味滿天飛，進一步查出有業者便宜推銷，甚至說免費讓農民使用有機肥，因產品本身有合格出廠證明，農民不疑有他，使用後才發現臭味四散，環保局已依違反廢棄物清理法開罰業者1200元罰款，並責令改善。

環保局指出，近日陸續接到民眾、縣議員詹琬蓁反映，水上鄉義興村、鹿草鄉三角村、中寮村等村，經常傳來濃烈禽畜糞臭味，經環保局循味找到源頭，發現惡臭來自農地施用有機肥料，會同農業處及鄉公所人員現場勘查後，發現「有機肥」來源多為無辜農民向聲稱領有肥料登記證的廢棄物再利用業者購買，但稽查人員依肥料外觀及散發臭味研判，應為業者回收混合禽畜糞後，將尚未完整熟成的「半成品」進行販售，因此散發惡臭。

環保局長張根穆強調，經過完整熟成期的有機肥不會發出臭味，因這些肥料已翻耕入土，無法移除，只能請農民再挖深一些，加上這些廠商多來自外縣市，環保局除針對業者開罰，也會函文管轄縣市政府，請相關單位清查業者是否有未完成熟成就出貨的狀況，

環保局也再次提醒鄉親，施用未完整熟成有機肥，除造成空氣汙染、涉及空氣汙染防制法、廢棄物清理法罰則外，未經完整熟成程序的有機肥半成品，經查證如屬廢棄物，任意棄置、掩埋或提供土地回填廢棄物等情節嚴重者，最高可處5年以下有期徒期，請鄉親審慎使用，不要受騙上當，以免觸法。