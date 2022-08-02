新北市五股區今(1)日發生一起逆倫悲劇，54歲的于姓男子長期遊手好閒，疑似缺錢花用竟將歪腦筋動到家中房產，要求73的老母親分家產，結果兩人起口角時，于男在爭吵中竟一氣之下將母親勒斃，伴屍1天後才向警方報案自首。
這起悲劇發生在1日上午6時許，于男疑似缺錢花用，便要于母將名下的房產過戶給他，老母拒絕後2人便在房內發生口角，結果于男一氣之下竟掐住于母脖子，直到對方癱軟倒地後才鬆手。
結果過1小時後，于男再來查看時，才發現于母已經沒有氣息，他非但沒有報警求救，反而是將自己關在家裡，之後更試圖想同歸於盡，在當天晚間9時持水果刀割腕、割喉自殘，還往自己的胸口猛刺，直到今日早上才打電話向警方自首，稱自己殺了母親。
警方趕抵現場後，于母已經死亡，不過于男意識清楚、談吐正常，警方先將他先送往輔大醫院救治，清醒後再做筆錄，以釐清行凶原因與經過，並依殺人罪嫌偵辦。
據了解，于男是家中次子，有竊盜等前科，過去便一直遊手好閒，如今罹患肝癌末期更無法工作，他與父母同住在五股區登林路某社區大樓6樓，由於其父高齡98歲且重聽、失智，因此數年前已將該房產過戶給于母，于男疑似缺錢花用，才想要于母將房產過戶給他變賣，繼而發生這起悲劇。
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