台灣游泳在2020年東京奧運迎接最大突破，包括王冠閎與王星皓皆以奧運A標搶下奧運門票，是台灣有史以來最好表現，為了延續佳績，如何栽培更多基層人才，成為首要目標。中華泳協執行體育署優秀潛力計畫，今年更強調結合運動科學檢測，希望選手能更上一層樓。

中華泳協執行潛優計畫已是第5年，今年新人新氣象，由新任理事長陳任邦上任後，對於潛力優秀小將的培育更為重視，今年特地與成功大學黃滄海教授團隊合作，針對身體素質、陸上體能與水中專項進行檢測，並彙整測驗結果進行分析，對選手提出相關建議。

「結合運動科學，讓訓練更為先進，找到自己哪裡還有進步空間，再進一步去提升！」中華泳協秘書長曾正宗強調，潛力優秀選手計畫對國內年輕好手的幫助極為顯著，他特別舉例，國內設定以亞洲分齡錦標賽前三名的成績作為選手A標，今年全中運就有超過20名好手達標，就是最好證明。

曾正宗過去就是基層教練，他深刻明白唯有強化基層選手實力，才能有更多的王冠閎與王星皓，他與國家隊總教練李澄峯思考對策，決定透過運科檢測來提供選手更多資訊，鼓勵選手能補強不足，進一步提升自我能力。

潛優選手今年度在高雄瑞祥高中進行集訓，內容包括運科檢測與運科觀念講座，並特聘奧運教練王耀偉與劉超然傳承經驗，搭配年輕教練執行訓練課程，集訓結束後，將選出8位選手代表我國參加8月30日至9月4日在秘魯舉辦的世界青少年游泳錦標賽，預計還會在11月推派20名選手前往美國參加FINA世界巡迴賽，讓年輕選手累積更多比賽經驗，勇敢迎向未來挑戰。