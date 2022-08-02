新竹縣2日新增646例確診案例。(羅浚濱新竹縣傳真)

中央2日公布新竹縣新增646例確診案例，分別為332名男性和314名女性，年齡分布在0至90歲，12歲以下114人、65歲以上43人，多數集中在18到64歲青壯年佔7成1。目前新竹縣居家隔離772人、居家照護列管2205人，今年累計確診人數118626人。

新增確診者分布為竹北市263例、竹東鎮121例、湖口鄉74例、新豐鄉64例、新埔鎮32例、關西鎮23例、芎林鄉20例、橫山8例、寶山鄉16例、北埔鄉8、峨眉鄉4例、尖石鄉9例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，為方便一般民眾及家長利用假日攜帶孩子施打疫苗，6日由新仁醫院及麥建方小兒專科診所組成醫護團隊，在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供18歲以上1到4劑莫德納疫苗200名、5至11歲兒童1至2劑BNT疫苗150名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗700名，2日下午5時開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

新仁醫院預約網址：

http：／／www.sinren.com.tw／？page_id=5091