民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨（1）日表示，「0-6歲國家一起養政策」新制已上路，不只育兒津貼提升，2-6歲就學繳費上限也降低。她同時也宣布幼兒政策「幸福加倍」計畫，未來4年要將新竹市的公托、親子館、臨托數量都加倍。
沈慧虹昨日在臉書發文表示，提醒爸爸媽媽們，當天「0-6歲國家一起養政策」新制上路，不只育兒津貼提升，2-6歲就學繳費上限也降低，讓照顧孩子更全面，爸爸媽媽更輕鬆。
沈慧虹也宣布幼兒政策「幸福加倍」計畫，未來4年要將新竹市的公托、親子館、臨托數量都加倍；每區2座親子館，公托點位、員額也將加倍，並設置更多的臨托據點量能加倍。沈強調，他們也考量新竹市就業特性，將試辦夜間臨托，幫家長減壓，讓大家勇敢生、放心養。
不僅如此，沈慧虹也特別提到，過去這幾年新竹市政府推出許多育兒政策，從育兒指導員、生育津貼、臨托服務、非營利幼兒園等等諸多友善育兒政策，現在她不只要讓幸福延續，更要讓幸福「超越」，用實質的政策讓新竹市的爸爸媽媽「幸福加倍」。
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