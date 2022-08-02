2022年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SAIGONTEX）日前在胡志明市圓滿閉幕。包括遠東新(1402)、新纖(1409)、集盛(1455)、儒鴻(1476)等國內參展廠商，接單金額超過5百萬美元。紡纖業者指出，目前在越南的產線都已復工，產能利用率已達8、9成，預期，2023年越南市場可望恢復疫前榮景。

據越南工商部統計資料顯示，2021年越南紡織品及成衣出口實績達390億美元，較2020年成長11%；越南紡織服裝協會表示，本年截至6月止，越南紡織成衣出口約220億美元，較2021年同期成長23%。

紡拓會表示，西貢紡織及製衣工業展覽會，為越南最具規模及知名度的紡織綜合展，在2019年展出後，受疫情影響而停辦兩年，本屆展覽有來自16個國家的278家廠商參展，展出規模雖為以往的三分之一，然到訪人潮絡繹不絕。

遠東新、新纖、紡拓會都指出，越南為台灣新南向政策推動之重點市場，在加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)後的投資效應已顯現，未來可望吸引更多外資至越南投資，加以疫後越南成衣廠需進口「永續紡織品」以符合目前國際買主採購需求，這對近幾年積極發展以回收、循環經濟紡織產品為主要產項的台灣紡纖廠會是一利多。

遠東新投資百億元建立越南上中下游一條龍產線；遠東新指出，目前遠東新越南廠主要產項有聚合酯粒、短纖、針織布及成衣；今 年會有長纖、加工絲、R-PET的產能開出。2023年則會有持續擴充新的產項。

遠東新已經把越南視為除台灣、中國大陸之外，集團全球「第三大生產基地」。

看好越南市場發展，加上關稅優惠等因素，新纖已在越南投資自有加工絲產線，訂2022年底動工，新建10～20條加工絲產線，預計年產能3萬噸；另外，回收寶特瓶片產線也會在第四季動工，年產能亦為3萬噸，這些產線都會在2024年投產。