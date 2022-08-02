英國陸軍解散了國內三個裝甲步兵旅之一，以實施他們的未來士兵改組計畫（Future Soldier Reorganisation）。

據《詹氏》（Jane's）防務刊物官網8月2日報導，指揮總部位於蒂德沃思（Tidworth)的第1裝甲步兵旅（Armoured Infantry, AI）7月初已解散，但當時英國陸軍或英國國防部並沒有公告。

英國陸軍發言人告訴詹氏，該旅的兩支裝甲騎兵部隊：「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）和「皇家槍騎兵」（Royal Lancer），已被轉移到新成立的第1深度偵查打擊旅戰鬥隊（1st Deep Recce Strike Brigade Combat Team, BCT），該旅級戰鬥隊由前第1炮兵旅組成，而三個前第1旅裝甲步兵旅的步兵營和小型支援分隊現已也被重新分配到其他的旅。

第1深度偵查打擊旅戰鬥隊（1st Deep Recce Strike Brigade Combat Team, BCT）組織架構介紹影片。（YouTube）

第1深度偵查打擊旅戰鬥隊將專注於陸軍的長程戰鬥，將強大砲兵火力與偵察相結合，透過阿賈克斯步兵戰車(Ajax IFV)強大的感測器與增強的火控系統相結合，為後方火砲協調打擊，並能持續修正和觀測火砲效力，這次軍事改組原訂於2022年夏天，由第1炮兵旅和第1裝甲步兵旅的合併而建立。