永續旅遊已成為許多消費者假期出遊的新選擇，Tesla今年首次前進澎湖群島推出「Tesla 菊島純電之旅」，打造結合永續旅遊與純電科技的夢幻旅程，搭配輕巧便利的旅行用充電座，享受在離島盡情馳騁Tesla電動車的嶄新體驗。

Tesla表示，澎湖群島不僅是疫情間國旅的熱門目的地，更曾被《孤獨星球》評選為全球十大最佳世外桃源島嶼，獨特的自然景觀與歷史悠久的人文古蹟，造就其與眾不同的離島風情。現在，只要前往「Tesla 菊島純電之旅」活動官網報名，即有機會駕駛Tesla未來最新車款，從台灣出發，駛進澎湖群島並入住充電友善民宿，展開前所未有的純電旅程。

尤其在遠離都市塵囂的澎湖群島上，讓人彷彿置身於浩瀚無垠的新世界，只要在車內將導航地圖切換為「火星模式」，即可一鍵展開徜徉在新世界的「類太空旅行」獨特冒險。

只要在車內將導航地圖切換為「火星模式」，即可一鍵展開徜徉在新世界的「類太空旅行」獨特冒險。（Tesla提供）

即日起至10月31日前往活動官網（https://www.tesla.com/zh_tw/campaign/penghu-trip）報名並簡述「您夢想中的菊島純電之旅」，即有機會駕駛Tesla未來最新車款前往澎湖，獲得包含四人成行的旅宿體驗及行程推薦，帶您盡情探訪菊島各地美景，創造您與 Tesla 馳騁山海美景的精采回憶。