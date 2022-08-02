台灣動物平權促進會在雲林縣台西鄉舉辦「海口黑狗兄影像展」，傳授人與浪犬如何相處要訣。（張朝欣攝）

流浪犬咬傷人事件頻傳，面對這個問題，除了動保團體推動TNVR（誘捕、結紮、施打疫苗、回置），藉此減少浪犬數量，台灣動物平權促進會也推動「人與浪犬安全互動的行為教育」，在雲林縣台西鄉舉辦浪犬影像展，2日促進會表示目前政府實施零撲殺政策，但無法解決所有問題，人犬共存是必須努力的長期目標。

雲林沿海有許多漁民飼養犬隻看顧魚塭，且流浪犬數量不少，台灣動物平權促進會因此與台西海口故事屋合作，在海口庄派出所舉辦「海口黑狗兄影像展」，探討被不當籠養、鏈養、放養的犬隻困境，並宣導面對流浪犬時如何因應，希望減少人與狗的衝突問題，走向和平共存的生活空間。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，一般人對浪犬的印象，多為「有攻擊性、會咬人、會追車、製造環境髒亂」，因此會驅趕、攻擊、甚至毒殺牠們，其實浪犬會追咬人，主要是來自誤解與錯誤行為，例如看到狗就快跑、大叫、丟東西、拿棍棒威嚇，或是接近正在進食、睡覺的浪犬，就可能引發不必要的傷害。

林憶珊說，當民眾走路遇到浪犬時，可以保持安全距離，緩慢行走撫平浪犬情緒，行走弧線繞過浪犬空間，靜止不動冷靜面對不慌張，轉身離開反向慢離不衝突。騎腳踏車遇到浪犬，應放慢速度避免驚嚇牠，再繞開距離，若浪犬已靠近車邊，則可用腳踏車擋住作為阻隔並保持安靜，再緩慢遠離。

林憶珊指出，很多動保團體積極推動TNVR，藉此控制浪犬數量，回應零撲殺的政策。不過後續更重要的是教育，「人與浪犬安全互動的行為教育」是非常重要的一環，可避免浪犬與民眾的衝突，也有助於浪犬在結紮、回置後，比較不會受到當地民眾排斥，提升友善包容的可能性。