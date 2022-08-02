檢調日前偵辦一起刑案，搜索高姓被告時，意外發現一分檢察官聲押資料，循線發現知名律師劉振瑋及黃姓、呂姓4名律師，日前在處理南部某地檢署聲押案件時，竟將聲押卷證資料外洩給被告，涉嫌洩密等罪。台北地檢署2日指揮調查局台北市調查搜索6處地點，約談劉振瑋等4名律師到案。其中呂姓律師還曾在藝人大S、汪小菲離婚事件中，接受汪委任處理雙方協調事宜。

67歲的劉振瑋，是華通國際法律事務所主持律師，為國立中興大學法律系法律研究所，美國哈佛大學法學院研究，西班牙馬德里大學法學院研究。他曾是知名的常在國際法律事務所合夥人、執行合夥人、美國McCutchen Dolye Brown ＆ Enersen 事務所(SFO)交換律師。

依據華通事務所官網資料，劉曾任財團法人陳誠文教基金會副董事長、辭修高中董事、北京中華民族文化促進會顧問（1992）、中國民政部顧問（1993）、四川省政府省長顧問（1994）、中國愛心工程榮譽理事顧問（1997） 、中華慈善總會理事、海外部法律顧問（1997）、前監察院長競選總統總部發言人兼執行長（1996） 等職。

檢調日前偵辦台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華、與丈夫台灣大學醫學院藥理學科暨研究所所長林泰元，被控私自將北醫大及台大的幹細胞應用研發成果申請兩項專利，靠技術移轉換取市值約28億元股份案，約談華華大有國際公司負責人朱寶麒、監察人高禎祥，朱未到案，高遭100萬元交保。

但檢調搜索高禎祥時，意外搜獲一分南部某地檢署聲押書及相關資料，循線查出朱寶麒另涉嫌以慕求科技公司名義與數間生技公司合作，生產膠囊類保健食品，後來卻因朱所提供的原料純度太低，未達到生技公司的要求，而使生技公司面臨損失，朱寶麒另被生技公司提告，事後高禎祥從劉男等4名律師取得該案被告的羈押案卷影本等偵查中資料，高男被北檢搜索後，檢方因而發現相關偵查中的資料，遭4名有權閱卷的律師外洩，因此發動約談。

檢調認為劉振瑋4名律師涉犯《刑法》洩密等罪嫌，2日搜索6處地點，約談劉男4律師及證人高男到案。