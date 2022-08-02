儘管美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，導致美中關係緊張，但顯然雙方對將較勁演變為公開的軍事衝突，似乎都不感興趣。
然而，CNN新聞網的分析2日指出，美中這次為裴洛西訪台攤牌，比任何事都更可能引爆未來的美中戰爭。幾乎可以確定，裴洛西訪台，將製造美中關係更大的不穩定，使雙方未來更可能爆發衝突。
北京怒氣沖沖地警告，說裴洛西不該訪台，而華府則誓言不受威嚇，這顯示出每個國家被激怒的政治力幾乎不可能控制世上最敏感的地緣政治角力。
儘管美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，導致美中關係緊張，但顯然雙方對將較勁演變為公開的軍事衝突，似乎都不感興趣。
然而，CNN新聞網的分析2日指出，美中這次為裴洛西訪台攤牌，比任何事都更可能引爆未來的美中戰爭。幾乎可以確定，裴洛西訪台，將製造美中關係更大的不穩定，使雙方未來更可能爆發衝突。
北京怒氣沖沖地警告，說裴洛西不該訪台，而華府則誓言不受威嚇，這顯示出每個國家被激怒的政治力幾乎不可能控制世上最敏感的地緣政治角力。
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