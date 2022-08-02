國民黨桃園市長參選人張善政2日到福隆巖參拜，在廟宇對外公布首波競選主視覺「善TAOYUAN」。由於對手民進黨桃園市長參選人林智堅公布主視覺時排場盛大，張善政笑說，在廟宇公布有另外的含義，虔誠的希望神明能成全他，也願意受到神明的監督。

張善政表示，新衣服上印著「善TAOYUAN」的字樣，其中善字有13個顏色區塊節點，代表桃園的13個行政區，配了7個字母、7個顏色，每個字母都代表將來替桃園做的事情，包括科技、航空、開放、年輕、團結、富足及自然。

「對主視覺的設計很自豪！」張善政說，主視覺一方面用我的名字作為特色，二方面用桃園英文名字來彰顯政策方向跟內容，全由團隊夥伴自行發想設計，有人專門想顏色、有人負責發想等，這是集體創作也是我非常喜歡的設計，至於外界很關心的競選團隊成員，很快會跟大家公布。

張善政直呼，到廟宇參拜心裡要非常虔誠，也希望神明成全我，若神明成全我，絕對會受到神明的監督，這次的主視覺等於是把設計給神明看，更是給鄉親們看。