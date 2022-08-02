北市一名罹患慢性病的唐姓女子，在網路上誤信小額借款，將自己的存摺、手機交給詐騙集團，上月30日被軟禁在一處旅館，本月1日趁著洗腎空檔跑到派出所求救，警方循線在旅館逮捕31歲劉嫌、39歲陳嫌，訊後依妨害自由等罪偵辦，並擴大追查幕後詐團首腦。

警方表示，劉、陳利用網路張貼訊息，趁被害人有意借貸，要求先設定網路銀行、約定轉帳功能，一見面就強行取走手機、存摺，讓唐女變成人頭帳戶，藉機提領詐騙所得，詐團更為了爭取時效，避免遭警查獲，將被害人軟禁在旅館，直至帳戶被列為警示，無法進行贓款轉帳，才釋放被害人離開。

唐女因洗腎無法工作，缺錢應徵工作，不料被詐騙集團劉等2人鎖定，軟禁在旅館內，但因3天要洗腎一次，劉2人為避免鬧出人命，陪同前往診所就醫，但劉因不耐久候短暫離開，唐女得以跑到派出所報案，檢舉詐團藏匿在西門町一處旅館。

當天晚間9點多，唐女返回旅館，警方緊跟在後，趁劉、陳兩人還在屋內沒有警覺，直接入內逮人，當場起出10餘本存摺，救出另外一名遭軟禁的張男，訊後依妨害自由罪偵辦，並擴大溯源偵辦幕後詐團。