國民黨桃園市長參選人張善政2日到福隆巖參拜，談及民進黨桃園市長參選人林智堅說國民黨為了論文爭議已經亂1個月。張善政怒嗆林智堅「不去台大面對學術倫理審定委員會，反倒在外面一直放話，這才是亂源！」。

林智堅早上表示論文抄襲爭議在陳明通發聲明後事情已經水落石出，批評國民黨已經亂1個月了，不要再亂。張善政表示，論文爭議亂1個月是因為他們自己講不清楚，陳明通跟林智堅不去台大面對學術倫理審定委員會，反倒在外面一直放話，這才是亂源。

而桃園市長鄭文燦又陪著民進黨桃園市長參選人林智堅去掃街，張善政大酸，這已經不是新聞，行政中立被破壞也不是第1次，所有桃園鄉親心裡面也在問一樣的問題，大家心裡面自然有1把尺去判斷。

談及國民黨黨內的民調、桃園地方的民調顯示目前張善政領先。張善政回應，民調上上下下，前陣子有個民調說林智堅領先、說林智堅的民調不受論文及球場的影響，所以他認為民調只是參考，永遠要堅定往前，不去計較這些數字。

美國聯邦眾議院議長裴洛西外傳將在今晚抵達台灣，人還沒來就造成台海緊張、台股狂跌，對此張善政表示，第1點當然歡迎台灣的老朋友到台灣，第2點在來訪過程中則希望各方都維持善意。

張善政也為平鎮高中獲得2022年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽冠軍喝采，他說，棒球是國球，而平鎮高中棒球隊可以到美國比賽獲得冠軍，讓桃園跟台灣被世界看到，非常驕傲。