縣長楊文科（中）到竹北市模範父親邱創業（中右）家中道賀，參選竹北市長的立委林為洲（左二）等爭取連任的民代「搭便車」爭取曝光。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（中）到竹北市模範父親林萬春（中右）家中道賀，參選竹北市長的立委林為洲（左二）等爭取連任的民代「搭便車」爭取曝光。（羅浚濱攝）

新竹縣13鄉鎮市各選出1位模範父親代表，竹北市因人口增加，今年多1位代表，縣長楊文科前往模範父親邱創業和林萬春家中道賀時，參選竹北市長的立委林為洲和市公所主秘郭漢章、多位要連任縣議員及代表都「搭便車」，爭取曝光和民眾支持。

邱創業和林萬春皆出身務農家庭，省吃儉用辛苦拉拔子女長大，子女事業有成，熱心社區事務，獲選模範父親，楊文科致贈「父德楷模」木匾、琉璃獎座等禮品祝賀，發現2人長壽秘訣都是維持每天散步的好習慣。

91歲的邱創業生性樂觀，笑面相迎楊文科來訪，他小學肄業就在家幫忙種田，雖未受過高等教育，但深知家庭教育的重要，總是以身作則教育子女，社區辦活動都義不容辭協助，常大方與鄰居親友分享種的蔬菜，目前與妻子享受晚年生活，每天維持散步的習慣。

邱創業的大兒子說，早期家中貧寒，父親為了孩子省吃儉用，連一碗麵都不捨得吃，日出前就去忙農活，有時還獨自忙到半夜，背起家庭重擔沒有一句抱怨，為的就是要給子女無限的父愛。

90歲的林萬春，因父親早逝，他身為長子從小就肩負家庭經濟重擔，在台糖工作時恪盡職守，秉持與人為善的母訓教育子女，長子從貿易公司退休，長女是公務員、二兒子做老師，在不同領域為社會貢獻心力。

林萬春退休後積極參與公益擔任社區志工，身體十分健康，他分享健康的秘訣，飲食避免加工食品，每天與妻子到附近的公園、校園散步就能保持健康。