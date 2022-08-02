高雄林姓男子與女友人相約開房間，林男拿2包「小姐姐膠原蛋白飲」誘騙女友人喝下後，趁其不省人事，剃光她的陰毛還性侵得逞，女友人醒來嚇得報警。高雄地檢署依據該女下體採集到的男性DNA及毒品反應，依加重強制性交罪起訴林男。

2021年3月14日晚間，林男與女友人一起到苓雅區某商旅開房間，林男拿出2包外包裝寫著「小姐姐膠原蛋白飲」的飲品，向女友人謊稱內含「馬卡」營養成分，可增加情趣，女友人不疑有他，一飲而盡。

女友人不知道，自己喝下的「養生飲」竟含有第三級毒品Mephedrone（甲基甲基卡西酮，俗稱喵喵），才喝下沒多久隨即頭暈、失去意識。林男見狀，拿出刮鬍刀，把女友人下體的陰毛剃得一乾二淨，最後還藉機性侵。女友人醒來發現林男早已消失，下體還被剃成白虎，氣得直接報警。

林男到案供稱，確實提供毒咖啡包給女友人飲用，強調沒有違背女友人意願，女友人還因此幫他口交，反倒是女友人喝完後性欲高漲，還說「想再找一名男性3P」的要求」。

然後，女方到醫院驗傷，發現外陰部、陰道深處、口腔內均呈弱陽性反應，但未發現精子細胞，但陰道深處直接萃取DNA送驗，發現男性染色體，與林男吻合。

檢方將扣得的「小姐姐膠原蛋白飲」送驗，明顯呈現Mephedrone陽性反應，在女方尿液中同樣也驗出Mephedrone陽性反應，最後不採信林男說詞，偵查後依加重強制性交罪將他起訴。