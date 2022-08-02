百萬YouTuber「理科太太」去年宣布與理科先生John離婚，日前理科先生指控女方能夠駭進他的IG帳號，直言：「做夢都沒想到會發生這種事。」不過隨即卻又改口說是誤會。今（2）日他再度發文，指出理科太太試圖獲得法律上的優勢。

理科先生今（2）日發文澄清，表示有許多網友提醒，使用google翻譯可能會導致誤解，所以他特別找了中文母語者幫忙翻譯，透露自己上周才知道，前妻有「管理者」的權限可以進入帳號，「她閱讀並儲存了我和網友們的私訊，以試圖獲得法律上的優勢，我的一些舊貼文也可能在我不知情的情況下被刪除」。

此外，針對先前所造成的誤會，理科先生解釋「我用英語單字『hacked』可能會被誤解，讓外界誤以為是理科太太駭進他的IG帳號，對此他刪除了原始貼文，並向曾私訊他的網友們道歉，「對於你們的訊息遭到外洩，我想再次向你們道歉」

理科先生John的聲明。(圖/理科先生的 IG)

對此，網友紛紛提出建議「如果你覺得你的隱私被侵犯，最好的解決方法就是拿出證據，並且去找警察。」、「你應把時間放在證明自己能力能給小孩監護最好的可能而非在這情勒粉絲可憐。」、「害或被陷害，公平或不公平……您現在面臨的問題是無限循環。也許放下它，你會有一個美好的未來。」