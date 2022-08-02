「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」本月與台南知名布朗尼排隊名店「堯平」合作推出全新餐點，更限時展出全球限量500台的Lexus超級跑車LFA，讓民眾除了享受美食外，更能感受熱血澎湃的超跑魅力。

LFA限量超跑為賽道而生，是Lexus經歷10年費心研發，集結最先進的動力科技及汽車工藝，兼具賽道優異性能及極致設計美學，其底盤系統包括前置引擎後置變速箱、42:58的最佳車重配置、前後鋁合金懸吊與陶瓷碳纖維煞車系統等，更是在德國紐柏林北環賽道上設定而成。

此外，由Yamaha F1引擎調校的V10引擎，讓LFA在奔馳時能產生如同F1賽車的引擎聲浪，0-100 km/h加速僅需3.7秒，加上師匠們以手工打造的100%客製化內裝鋪陳，LFA帶來的不僅僅是速度，而是所有感官的極致饗宴。LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店特別將LFA超跑結合劃世代未來跑車BEV (Battery Electric Vehicle) Sport的影片，即日起於品牌概念店快閃展出，歡迎更多車迷前往一睹其賽道魅力。

和泰汽車表示，BEV Sport為Lexus原廠於今年2月發表的概念跑車，這款象徵Lexus品牌未來的跑車，特別以LFA為設計靈感，除了結合高性能車輛的大膽比例和低車身，並以流線俐落體態，展現完美吸睛的獨特魅力，不僅承襲了LFA的超跑精神，其優異性能亦十分值得期待。超跑熱血DNA的傳承與延續，不僅為概念店注入一股全新的奔馳激情，也讓人更加期待電動化後所帶來的極速快感。

LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店於8月起引進台南超人氣名店「堯平」的布朗尼，這家在網路下訂要等待半年之久的排隊美食，在概念店裡可立即品嘗。本次推出三種人氣口味「芝士橘」、「莓果」、「塩鹽」，口感濕潤順滑，搭配香濃的香草冰淇淋，每日限量販售。除此之外，深受消費者喜愛的「正面奶酥」，8月起也換上與Lexus聯名的嶄新包裝，雷射紋路與LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店的先進高科技風格不謀而合；店內更長期販售深受客人喜愛的Miss V Bakery肉桂捲，共有六種口味，以濃郁肉桂香氣與鬆軟口感，帶來優雅迷人的深度風味。LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店特選多種人氣點心，搭配享用VWI by CHAD WANG的咖啡或王德傳的茶飲，甜點控們千萬別錯過。

BEV電動跑車被賦予復興LFA超跑精神的使命。（和泰汽車提供）