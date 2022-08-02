不少餐飲業者為節省時間，菜大多沒洗直接下鍋，苗栗一名女網友表示，今日上午到燒臘店買便當，沒想到青菜中從毛毛蟲的幼蟲、成蟲到蟲卵都有，令她反胃，氣得返回便當店找老闆娘理論，大酸「根本是當地名菜，蟲肉炒菜」，衝擊照片曝光，近8千名網友看傻眼，「好噁心！妳根本買到毛毛蟲全家餐啊」。

原PO今（2）日於臉書社團《爆廢公社》指出，上午到燒臘店買便當，吃到一半時發現青菜當中夾雜一隻青綠色的毛毛蟲，再仔細一看還發現有蟲卵，她頻頻作嘔，帶著未吃完的便當返回店家向老闆娘反應。

原PO買便當吃到「毛毛蟲全家餐」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，老闆娘一開始還辯稱「這是殭屍」，不願退便當錢，她向對方說，一個便當從幼蟲到蛹都有，自己只差沒有把藏在青菜底下其他的蟲挖出來，放在桌上排整齊，她更大酸「根本是當地名菜，蟲肉炒菜，我真的要吐了」。

根據她分享的照片來看，青菜格的左邊，一隻青綠色的翻肚的毛毛蟲幼蟲，右邊還可明顯看到黑黃漸層色的成蟲，周圍還有疑似為蟲卵的小白點。

圖文曝光，吸引近8千名網友按讚、留言，「我要吐了，好噁心！這一定沒洗菜」、「妳根本買到毛毛蟲全家餐啊」、「妳可以請老闆娘當場吃下去，吃了就不退錢」、「外帶全家餐，沒問題啊」、「一家老小全被滅門了」、「人家是親子丼，妳是全家丼」、「一隻毛毛蟲已經不得了，妳這是全家老小欸」、「這畫面好衝擊」、「全家被滅門了」、「吃個飯，連暑假作業都完成了」、「滿滿的蛋白質」、「生態餐啊」。