許藍方自爆曾在看A片時犯職業病。（17LIVE提供）

「最美博士」許藍方博士17LIVE全台最火辣的兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》，話題尺度不設限已吸引大批直播粉絲，日前邀身材火辣好友「情慾女王」珍琳兩人聊「女人心計？主動不只是男方的事！」兩人堅持著以自己方式分享正確性知識，很高興陸續收到粉絲反饋受到幫助。8／3節目來賓將邀請出席南美館Cosplay活動擁有天使臉孔、魔鬼身材網紅郭鬼鬼，分享經驗和許博士聊「xx可以在上面？」等各種火辣兩性話題。

聊到情趣用品，許藍方說女孩子逐漸越來越懂得認識自己，其實女生認識自己情趣用品是個滿好的方式，珍琳成功經營情趣商品電商品牌則有感說，現在老一輩人還是難以接受男生要用情趣用品來滿足女生這件事，珍琳說現在玩具很厲害，很多功能都是人沒辦法做到的，許藍方擔心會不會玩具用一用，跟自己女伴之間就變得不夠刺激？珍琳搖頭：「反而不會，我遇過一些顧客是會跟女伴一起來買玩具、一起來體驗，有女生會幫男友買一整套各種功能的飛機杯，其實男生也很開心。」

珍琳坦言自己在直播上介紹情趣用品最初被罵得超慘，早幾年做直播，播完雖然笑笑的，但關播後看後台訊息就開始哭，覺得真的太多人不諒解，轉頭看許藍方說「後來我很感謝你的出現，因為在這之前只有我被罵，因為許藍方出現之後，多一個人被罵，重點是因為你被罵得比我還要紅，你被罵完之後我就沒事了，謝謝阿方！」

引來許藍方大笑表示有時候做一些事情是需要革命的，珍琳說會想一直做下去，真的是陸續有人會私訊謝謝她介紹這些東西，因為他們跟老婆在性生活上真的是不滿足，但也不好意思看醫生，也不知該去哪求助、不好意思上情趣用品店，透過珍琳直播知道對產品解說又能上網購買，跟老婆性生活改善很多、感情也變好，甚至有粉絲報告跟女友快結婚了，讓珍琳覺得好棒，幫助到人的成就感會超越那些攻擊批評，

「雖然有很多人在攻擊我，但我也幫助了很多伴侶、夫妻感情更好。」許博士則開心自己的影片幫到一些對性比較陌生或有疑問的粉絲，看了超有成就感很開心，珍琳說自己很喜歡看許藍方的頻道，雖然對情趣用品很了解，但對人體構造真的沒許博士來的精通，每遇到疑問就谷歌許博士影片找解答。

節目主題討論性愛方面女性該不該主動，珍琳說我就是主動派的啊，說自己算偏M但不是暴力傾向，喜歡霸道總裁或葛雷那種，許藍方問她感情會不會被放大檢視，珍琳說「因為我一直都沒有對象，一直都尋找很多約會對象，歡迎如果有意願跟我約會的男生。」

說到喜歡類型，許藍方很了解珍琳喜歡戀愛的感覺，珍琳說：「我喜歡高、帥、壯，比我小沒關係，你不用結婚不用說一定要對我負責、有什麼未來，我只要當下很快樂的戀愛，希望有浪漫的戀愛泡泡，有沒有發展以後再說。」

珍琳說自己現在喜歡各種不同的菜，但問她能接受處男嗎？珍琳立刻搖頭揮手喊「不行！OMG那沒辦法滿足我，我還要花時間幫他開發，那不是太累了。」現場其他人紛紛說：「希望純情但又不是處男，太難了吧？」珍琳不擔心說一定有的吧，世界這麼大。說分開會直接講清楚，我們可能不適合，不要浪費彼此的時間。「之前歷任的男朋友都是我被拋棄的，這拋棄到現在我才變得現在這個樣子就是我只要談戀愛，我不要有未來了，就是因為以前真的太渴望，渴望有個家庭、穩定，到頭來發現對方根本就不想要這些，自己付出的都是一場空。」

許藍方說：「我們有時候追求的都是一個幻想，其實很多事情不要期待啦，還有我們很多的成長都是來自很多不好的經歷或過去，你之後的會就是建立在現在的不會。」兩人建議女生必須先了解自己的身體，你可以自己挑選情趣用品而不是讓男生買給你用，許藍方說：「不喜歡玩具也沒關係，有一群人不會特別喜歡玩玩具，我就是其中之一，可能我喜歡有臉的吧，珍琳問如果有臉的玩具呢？不行，這有點可怕！」

有網友案例詢問，平時精心打扮男友都興趣缺缺，如果換上阿嬤內褲，男友興致卻來了，兩人說新鮮感真的很重要，珍琳舉例說自己以前某任很帥的男友也是，兩人在一起太久生活上已有些興致缺缺，某天男友因天氣熱突然拿電剪把自己推成小平頭，珍琳頓時眼睛一亮覺得太可愛了，就忍不住撲上去了，兩人都覺得環境氣氛很重要，珍琳說自己會搭配音樂及天花板天空投影，許藍方則是「人對了、氣氛對了，不要在墓阿埔就好。」

自己坦言有點職業病會不專心，例如跟男友一起看A片會緊盯研究，看一些場面說：啊，應該不這樣，這假的吧，容易讓男友很無奈，珍琳提醒氣氛最重要，有些話可以做完再問嗎？許博士教學如何喚醒男性和女性的性慾望，男性是透過五感視覺、聽覺、嗅覺、話語跟觸覺刺激，而女生最好的就是你給她一個浪漫的情境。《許藍方的愛vs性相談室》節目隔周三晚間8點上線開播。