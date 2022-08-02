第3屆沙城盃青春專案全國籃球錦標賽2日在豐田國中體育館熱鬧開打。（蔡旻妤攝）

第3屆沙城盃青春專案全國籃球錦標賽2日在豐田國中體育館熱鬧開打。（蔡旻妤攝）

第3屆沙城盃青春專案全國籃球錦標賽2日在豐田國中體育館熱鬧開打。（蔡旻妤攝）

第3屆沙城盃青春專案全國籃球錦標賽2日在豐田國中體育館熱鬧開打。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

第3屆沙城盃青春專案全國籃球錦標賽2日在豐田國中體育館熱鬧開打。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

第3屆沙城盃青春專案全國籃球錦標賽2日在豐田國中體育館熱鬧開打，來自87隊共1740位齊聚一堂較量球技，一連6天的賽事除了讓球員們觀摩球技、調整體能，同時帶動台東縣籃球運動發展。

來自高雄民族國中學生黃善澤說，很久沒有比賽了，第1次來到台東很興奮，希望能調整體能跟球技。宜蘭縣羅東國中教練呂浩鳴則表示，「台東原住民學生多，蠻剽悍的」趁著暑假帶學生出門比賽，感受不一樣的球風，他幽默表示，「如果不小心輸球，還可以去觀光」。

為鼓勵青少年從事正當休閒活動，台東縣警察局每年暑假與豐田國中共同承辦全國籃球錦標賽已9年，打造具台東特色的年度籃球盛事，獲得全台各縣市球隊踴躍響應。去年疫情影響，考量球員安全停辦，直至今年暑期繼續辦理。

豐田國中校長洪文政表示，起初在鹿野國中辦理14屆的「鹿中盃」，到2010年由豐田國中承辦「豐中盃」，如今擴大辦理並更名為「沙城盃」，參賽隊伍逐年增加，成為台東最盛大的籃球賽事。

藉由參賽讓各校球隊在暑假期間練兵、調整，檢視訓練成果，也讓學子在暑假從事有意義的活動，帶動運動風氣。賽事分為老馬組、社男甲組（含高中組）、社男乙組、社高女組、國男組及國女組等組別，自7日起分別於分別在台東高中、台東高商、新生國中及豐田國中舉行。

台東縣警察局副局長范振煥表示，暑期青春專案與台東縣府各局處陸續辦理各項球類夏令營、文藝營及部落體驗活動，讓青少年有更多元、充實、健康的暑期生活，同時藉活動加強宣導自我保護及犯罪預防，灌輸「拒絕毒品、性剝削、詐欺、賭博、深夜勿涉及不當場所」等觀念，使青少年遠離犯罪，維護身心健全發展。