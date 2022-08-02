民進黨新竹市長參選人沈慧虹2日參訪新竹市早療中心，並向中心請益社福政策，沈慧虹表示，未來她若擔任市長，將以家庭為中心、社區為基礎，設立社區型早療據點，實現「1區1照護」，讓使用者就近獲得政府個別化、多層次且系統資源連結的照護。

沈慧虹今天前往新竹市早療中心拜會中心主任楊玉玲，由於沈慧虹過去在擔任副市長期間，長期負責督導社福政策，與楊玉玲就常有政策交流機會，今日再相見，兩人就像老朋友般輕鬆的從早療議題，聊到時下以自閉症為題材的熱門韓劇。

楊玉玲表示，新竹市政府委託心路基金會辦理新竹市早療中心，全新空間位於新竹市身心障礙者就業綜合大樓3樓，今年2月才剛揭牌啟用，提供早療兒童和身心障礙兒童學齡前日間生活照顧。

沈慧虹指出，今天來拜訪早療中心，就是希望能更了解目前早療資源的需求與配置，近期她將推出「1區1照護」政策，透過設立社區型早療據點，強化服務量能，讓早療孩子獲得更好的照顧。

楊玉玲則表示，針對早療據點服務，可將早療資源做系統整合，避免家長疲於奔波，公部門應做家長的夥伴，只有父母走出來，孩子才有希望，當不同能力的孩子可以一起玩耍，才是真正的共融。

沈慧虹另強調，她昨天已發表「幸福加倍計畫」幼兒政策，加倍設立公托、臨托與親子館，但還有一群進不到這些空間的孩子，需要更多資源與人力照顧孩子、爸媽及整個家庭，她會想盡辦法做大家最安心的夥伴。