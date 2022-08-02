一位男網友家中有孩子即將進入小學就讀，近日上網看新生的分班名單，結果發現這批孩子的名字中有「辰」和「祐」的人超多，引起網友討論，不少家長在留言處舉手認了，我家孩子2個字全包了。另有網友則笑說，再過個15年左右，就會出現新一波的菜市場名了。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，家裡有孩子要念小學一年級，最近上網去看新生的分班名單，結果發現這批小朋友的名字很多都有「辰（臣）」和「祐」兩個字。

男網友翻小一新生名單，發現2字重複率超高。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友PO出2個班級的新生名單說，每個班級的男生有15人，結果發現有2個班級的學生名字中，大約有三分之一的人有「辰」和「祐」。這樣以後若有人說「我找你們班辰辰」或「叫你們班祐祐出來」，會不會一票人轉頭。

不少家長大呼，「我家也有宸佑」、「我兒子2個字都上榜」、「剛滿1歲辰辰報到」、「我兒這輩是『宥』」、「我老大呈呈老二佑佑」、「小一生祐字路過」、「我小兒子（小一新生）也有辰字」。

許多網友則吐槽說，「15年後，大家又會重新評比菜市場名字了」、「同個算命師+同年+同張姓名建議表」、「這時代，連算命的都是用複製貼上」、「應該都找同個人算命」、「電腦算命的，答案都一樣」。