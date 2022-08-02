電動重型卡車製造商尼古拉（ Nikola）周一宣布與電池組供應商Romeo Power達成一項1.44億美元的收購協議，透過這項交易，尼古拉得以強化垂直整合並掌控其供應鏈的關鍵部分，同時為公司節省大筆成本。

這項全股票交易對Romeo Power的估值為每股74美分，較其上周五收盤價溢價34%。

Romeo Power周一收盤飆漲約27%，收在0.70美元。Nikola收漲近8%，報6.71美元。

兩家公司表示，作為這項收購協議的一部分，尼古拉將提供Romeo Power約3500萬美元的臨時資金，以維持其營運至交易完成。尼古拉表示透過這項收購案，公司在未來4年可節省成本高達3.5億美元。

總部位於加州的Romeo Power使用其他公司生產的鋰離子電池，來製造大型電動商用車使用的電池模組和電池組。

尼古拉生產的電動聯結車（semi-truck）已在今年早些時候開始出貨，預計全年出貨介於300至500輛。尼古拉一直都是Romeo Power的最大客戶。

尼古拉執行長Mark Russell表示，這項交易將有助於公司加速電氣化平台的開發。