電動重型卡車製造商尼古拉（ Nikola）周一宣布與電池組供應商Romeo Power達成一項1.44億美元的收購協議，透過這項交易，尼古拉得以強化垂直整合並掌控其供應鏈的關鍵部分，同時為公司節省大筆成本。
這項全股票交易對Romeo Power的估值為每股74美分，較其上周五收盤價溢價34%。
Romeo Power周一收盤飆漲約27%，收在0.70美元。Nikola收漲近8%，報6.71美元。
兩家公司表示，作為這項收購協議的一部分，尼古拉將提供Romeo Power約3500萬美元的臨時資金，以維持其營運至交易完成。尼古拉表示透過這項收購案，公司在未來4年可節省成本高達3.5億美元。
總部位於加州的Romeo Power使用其他公司生產的鋰離子電池，來製造大型電動商用車使用的電池模組和電池組。
尼古拉生產的電動聯結車（semi-truck）已在今年早些時候開始出貨，預計全年出貨介於300至500輛。尼古拉一直都是Romeo Power的最大客戶。
尼古拉執行長Mark Russell表示，這項交易將有助於公司加速電氣化平台的開發。
#尼古拉 #RomeoPower #這項 #電池組 #電動
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。