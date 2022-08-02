新北市立圖書館鶯歌分館距今已有40年歷史，近期重新改裝，運用紅磚堆砌重塑意象，並融入鶯歌老街特色，打造複合式空間的Workspace，讓自由工作者、上班族、學生等族群都能共享閱讀空間。（新北市文化局提供）

新北市立圖書館鶯歌分館距今已有40年歷史，近期重新改裝，運用紅磚堆砌重塑意象，並融入鶯歌老街特色，打造複合式空間的Workspace，讓自由工作者、上班族、學生等族群都能共享閱讀空間，另外館內也增設輕食和藝文休憩區，開啟老建築的全新面貌。

文化局指出，配合三鶯文創整合計畫，市府重塑圖書館的入口意象，融入在地特色之虞，也打造現代化圖書館美學氛圍，創造更加包容的公共空間，希望導入新的視覺感受、閱讀思維，圖書館未來也會導入在地特色的活動，為地方注入新活力。

文化局長龔雅雯說，因應後疫情時代的斜槓生活趨勢，鶯歌分館進行局部空間改造，活化圖書館機能，一樓新設的複合式空間Workspace，利用木質裝潢打造出質感舒適空間，空間內也穿插免費藝術展覽，民眾透過閱讀吸取藝文之事，同時也能在輕食與藝文休憩區放鬆。

除了Workspace複合空間外，館內兒童閱讀室也結合親子玩具室，提供不同年齡、族群多元共享閱讀遊戲空間，不僅安全有把關，還能發揮多元功能，營造說故事場域，現場還有親子教養專區，讓親子一起共讀。

龔雅雯表示，鶯歌分館將以嶄新面貌服務大眾，現場也特別邀請在地法華彩藝術家張美雲，推出雲瓷」特展，帶領大家感受鶯歌的歷史風華，兒童閱覽室還有流行的「感官盆」繪本互動活動，開啟小朋友的五感學習，培養美學，相關資訊可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢。