40歲大陸草根型演員王寶強6年前自曝被老婆戴綠帽，稱妻子馬蓉和經紀人宋喆有不正當兩性關係，期間還傳出王寶強財產被轉移變得一無所有，幸好2018年正式離婚後，他與太太最終各得一半身家。近日有網友曬出王寶強近照，可見他大變臉，從粗獷男變成斯文書生，被說撞臉汪小菲，而上月底八卦媒體曬出王寶強無PS照，臉型跟過去差不多，推測先前的照片應該只是濾鏡效果。

王寶強本名王永強，早年曾在少林寺習武，之後陸續演出《人在囧途》、《人在囧途之泰囧》、《唐人街探案》走紅，他和校花級的馬蓉2009年結婚，被外界稱為美女與野獸的組合，一家四口常給人幸福形象，沒想到2016年婚姻全面崩盤。

王寶強和馬蓉離婚官司轟動一時。（圖／翻攝自王寶強、優酷娛樂微博）

王寶強與馬蓉翻臉後，多次登上微博熱搜，兩人也因諸多原因互告，隔年宋喆涉嫌職務侵占被捕，馬蓉和其母親傳出因私刻公章罪而被限制出境，但馬蓉受訪則稱委屈，反咬是男方出軌再先，甚至曾經動手動腳，讓外界霧裡看花，最終2018年北京朝陽法院判定兩人離婚成立，兒子由王寶強撫養，女兒則由馬蓉撫養。

最近有八卦媒體拍到王寶強近照。（圖／翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

最近多張王寶強和朋友的合影流出，可見他戴著金屬框眼鏡，整個人像是被大改造過般變身型男一族，但據《娛樂圈趙大明白》報導，王寶強最近被拍和朋友在餐廳的戶外區聚會，眾人吞雲吐霧，相談甚歡，從照片看來王寶強本人的膚色仍算黝黑，五官也跟過去差不多，讓不少網友驚訝說還好沒去整形。