高雄市長陳其邁2日推銷身障團體秋節禮品，他希望大家能多購買身障團體推出的禮品。對於國民黨高雄市議會黨團質詢台積電動土時間、有過度消費台積電嗎？陳其邁沒有正面回應，僅表示，經發局已經做過清楚說明，沒有這方面的問題。

中秋節將至，高雄市政府2日在四維行政中心舉辦「月雄圓-身障秋節禮品有GO讚」身障團體秋節禮品推廣活動，陳其邁表示，今年受疫情影響，身障團體或庇護工場製造的三節禮盒都受到不同程度的影響，市府拋磚引玉認購800份秋節禮品，他也請各局處再加碼認購，並感謝社會局同仁為照顧身障朋友，在促銷下足功夫，與身障團體攜手建置「礙優網」，協助社福自製產品打開網路通路，開通金、物流功能，讓網購更便利。

陳其邁於活動現場頒發感謝狀，感謝各大企業團體與國際獅子會大力認購，國際獅子會300-E2區總監蔡照鴻率各專區擔任公益推廣大使，讓身障團體與獅子會對接認購各身障團體秋節禮盒。

陳其邁相信，台灣最美麗的風景是人，因為大家的溫暖、彼此的分享，讓社會更和諧，尤其很多身障朋友在疫情期間，更需要大家的幫忙，不僅可讓身障朋友從工作或學習中成長，同時也能感受到社會溫暖。