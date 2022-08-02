王傳一呼籲爸爸們快點戒菸。（品牌提供）

有超過20年菸癮的王傳一，今（2日）出席戒菸活動，分享5度戒菸成功的心情，他坦言下定決心戒菸跟4歲女兒有關，他說去年拍戲加上疫情的關係，只能3個月回家一趟，結果卻因為身上的菸味，讓女兒相當抗拒，每次看到他回家就會直覺性的跑回房間，「她真的很厭惡菸味，她的記憶中就會覺得爸爸身上有菸味」，他無奈表示當下雖然傷心但也不能罵女兒。

王傳一透露過去有4次戒菸經驗，最長撐到23天，最短則是一周就結束，他說自去年12月再次挑戰戒菸，從4月1日到現在完全沒有吸菸的慾望，甚至聞到二手菸就會感到厭惡，他說戒菸後發現很多好處，最大的成就感就是女兒變得十分黏他，「她以前都只要媽媽，不要爸爸，但現在不一樣了，我是她的最佳玩伴。」他也提到戒菸後的困擾就是身材明顯發福，他透露以前體重都維持75公斤，戒菸後就破80公斤，接下來也將為新戲做重訓、鍛鍊身材。

戒菸是為了二胎做準備？王傳一表示夫妻倆一直都不排斥再生，只是目前都抱持著順其自然的想法，他笑說女兒曾童言童語地說想要姊姊、不要弟弟妹妹，「她喜歡被疼愛、被照顧，但她媽媽已經跟她說很難。」父親節將到，他說已經收到女兒畫的父親節卡片，「但不知道她畫的是誰，因為畫上面的人有鬍子，可能是她媽媽電視上喜歡的人。」女兒在學校有喜歡的小男生嗎？王傳一笑說之前有跟女兒說過如果有喜歡的人一定要報備，不能自作主張，「她應該有喜歡的人，但女兒都不敢跟我說，就連老婆也不敢提起。」