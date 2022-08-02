高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公布自結7月合併營收2.4億元，月減11.96％、年增17.34％；但累計今年前七月合併營收15.83億元，年增6.48％，創同期新高。和勤表示，新品及新訂單逐步增量，配合傳統旺季到來，不僅營收規模穩步擴張，產品組合優化，拉高毛利率，公司獲利能力也穩定成長。

和勤7月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.58億元，佔比65.84％；硬碟機構件（VCM Plate）0.72億元，佔比30.15％。由於夏季高溫，中國大陸車廠受到「高溫假」影響，7月汽車零件出貨，較上月減少，但仍年增27.88％。

至於硬碟（HDD）零件有八成以上，供應高階儲存硬碟機種，毛利率相對較高，且出貨穩定。

受惠中國汽車零件國產化，及與主要客戶深化合作關係的策略奏效，和勤今年多項新品增量，包括建築工程用結構件、門鎖平台件、美系電動車煞車零件、重卡零件等，為和勤在汽車產業自然成長的基礎下，注入新的成長動能。和勤透露，各項新品出貨量，仍在上升中，下半年的貢獻將更加明顯。

美系電動車大廠訂單穩定成長，和勤供應的品項也增加，今年美系電動車大廠的營收佔比，將再拉升。此外，和勤與麥格納、博格華納兩大全球汽車零件供應領導商合作深化，持續爭取有規模的平台件訂單，兩大客戶的訂單增加，也是和勤成長的關鍵。國際客戶新訂單優化公司產品組合，將助於和勤毛利率穩定拉升，進而提高公司獲利能力。