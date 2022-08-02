定期定額投資台股真的不必選時機，根據統計，在過去5次股災進場作定期定額投資台股，和低點進場定期定額投資，結果投資報酬率相差不大。

統一投信以加權指數過去約15年數據為例，台股經歷了5輪大幅修正，包括金融海嘯、美債風暴、大陸股災、中美貿易戰及新冠疫情。若投資人每次都在台股股災前的高點，開始定期定額投資，並在下一波行情高點賣出，平均報酬率為24％；倘若投資人每次都等到台股最低點，才開始定期定額，並在下一次行情高點賣出，平均報酬率為23.2％，與高點進場的投資報酬差不多。

統一投信指出，定期定額由於可以透過形成微笑曲線，達到攤平成本的效果，具備「不擇時」特性。因此，對於定期定額投資人來說，無論是甚麼時候、股市位於哪個水位，都是合適的進場時機點。而根據歷史經驗，定期定額投資人無論是在股市高點或低點進場，若最後都在下一次行情高點賣出，兩者的報酬率其實相差不大，因此定期定額進揚投資台股不必挑時機。