雲林縣虎尾中元文化祭復辦，縣長張麗善歡迎全台民眾來體驗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾中元文化祭復辦，縣長張麗善歡迎全台民眾來體驗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾中元文化祭復辦，縣長張麗善歡迎全台民眾來體驗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾中元文化祭復辦，縣長張麗善歡迎全台民眾來體驗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮中元文化祭受疫情影響停辦2年，隨著疫情趨緩，虎尾鎮公所今年決定擴大辦理規模，並首度舉辦7區聯合開香祭典，為中元文化祭系列活動揭開序幕，雲林縣長張麗善與虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、7區普渡會代表等人，共同邀請全台民眾來虎尾，體驗熱鬧中又帶點驚悚的中元文化祭，以及美麗浪漫光雕秀。

張麗善表示，雲林縣政府及虎尾鎮公所這幾年通力合作，將農曆7月15日中元普渡升級為中元文化祭，獲得許多民眾的肯定與迴響，今年擴大辦理的虎尾中元文化祭活動非常豐富精彩，除了虎尾鎮公所構思規畫一系列的鬼月活動外，縣府也將在虎尾鐵橋舉辦點燈活動，希望讓下一代更加重視傳統文化，懂得慎終追遠，這是中元文化祭最重要的目的與意義。

虎尾中元祭歷史悠久、規模盛大，每年東、西、南、北、中、德興、福德等7個普渡區都規畫設計獨特普渡供品，表達台灣人民慈悲感恩傳統，吸引數以萬計民眾一起感受傳統節慶熱鬧氣氛，是國內中元節最具傳統與熱鬧的活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。

丁學忠說，配合縣府推廣地方觀光，尤其今年疫情已趨緩，大家開始朝向與病毒共存，虎尾公所因此決定擴大辦理中元節活動，除了有虎尾圓環素還真、虎尾鐵橋、涌翠閣與自來水塔光雕燈光秀外，虎尾7大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出，精彩熱鬧更勝往年。

丁學忠指出，虎尾中元文化祭的系列活動融合舊傳統與新時尚，希望讓民眾看到不一樣中元普渡，今年籌備規畫一系列的鬼月活動，包括驚悚密室逃脫、潑水電音趴、情人節演唱會、鬼月趣味競賽、街頭藝人舞台表演、7月半音樂趴等，歡迎全台民眾來虎尾體驗中元祭典文化，享受愈夜愈美麗的百年經典小鎮，紓解疫情期間煩悶心情，同時帶動地方觀光經濟。

虎尾鎮公所提醒，活動期間維持中央防疫標準，請所有參加民眾都必須配戴口罩，一起做好防疫工作，保護自己也保護他人。