美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的專機今（2）日下午已從馬來西亞啟程，在航母護送下前往台灣，另外路透社引述消息人士指出，裴洛西可能在明（3）日下午在景美人權文化園區會見人權人士。

根據全球航班追蹤網站Flightradar24資訊及路透目擊者說法，載著裴洛西到馬來西亞、呼號為「SPAR19」的美國空軍專機已在台北時間下午3時42分從馬來西亞梳邦機場起飛、離開吉隆坡，不過路透社無法立即證實裴洛西或眾院代表團是否在這架軍機上，而她可望周二稍後抵達台北。

JUST IN - U.S. Air Force plane that took Pelosi to Malaysia has just departed from Kuala Lumpur. pic.twitter.com/7t3GdIHKZq — Disclose.tv (@disclosetv) August 2, 2022

據悉裴洛西今晚約10時抵達松山機場，不過也有人推測，華府可能用障眼法，採雙機作業，讓外界無從掌握她的專機去向。先前Flightradar24也追蹤到另一架同型號、呼號為「SPAR20」的美軍軍機降落吉隆坡。

據路透社報導，就在裴洛西周二前往台北、引發北京加強警告之際，包括航母在內，美國出動了4艘軍艦在台灣東部海域進行「例行」部署。

美國海軍官員周二證實，「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母已穿越南海，目前在台灣東部的菲律賓海。除了「雷根」號外，還有「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）飛彈巡洋艦，以及驅逐艦「希金斯」號（USS Higgins）隨同。

要求匿名的美國官員表示，儘管它們能因應任何可能的狀況，但部署卻是正常而例行的。這名官員並表示，無法針對確切的位置發表評論。

此外，這名官員說，美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）從5月初起，就從聖地牙哥母港部署在相關海域。

另外路透社也引述4名消息人士指出，裴洛西此次訪台除了會晤我方高官外，她也將會見一小群對大陸人權紀錄直言不諱的人權人士，其中1名消息人士透露，明（3）日下午她有可能在新北市的景美人權文化園區會見人權人士。

1名熟悉她行程的人士表示，包括蔡英文總統在內，裴洛西多數的會面行程都安排在周三，而且她的代表團也有可能在周三稍早才抵台，「一切仍不確定。」

此外，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今日稍早也發布推文表示：「據我所知，回應裴洛西可能訪問台灣，北京已經制訂一系列反制措施，包含軍事行動。」